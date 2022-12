Airbus renonce à son objectif de 700 livraisons d'avions en 2022

Airbus ne réussira pas à combler son retard. Dans un communiqué publié mardi 6 décembre, le constructeur aéronautique indique que « son objectif de livrer 'environ 700' avions commerciaux en 2022 est désormais hors d'atteinte ». Malgré une récente montée en cadence qui lui a permis de livrer 68 appareils en novembre, il ne comptabilise que 565 unités sur les onze premiers mois de l'année. Le groupe précise néanmoins que « le chiffre final ne devrait pas être sensiblement inférieur à l'objectif » initial.

5,5 milliards d'euros de bénéfice

Pour expliquer cette performance en demi-teinte, Airbus évoque un « environnement opérationnel complexe ». Une allusion aux difficultés rencontrées sur sa chaîne d'approvisionnement, ses fournisseurs ayant été fortement impactés par la pandémie de Covid-19 et les diverses pénuries de composants. Ces tensions devant « persister plus longtemps que prévu », le groupe a également indiqué qu'il ajusterait la cadence de production des appareils de la famille de monocouloirs A320. Il prévoit désormais d'en fabriquer 65 par mois en 2023 et en 2024, et d'atteindre l'objectif ambitieux de 75 avions produits chaque mois « au milieu de la décennie ».

Airbus a malgré tout maintenu ses objectifs financiers pour 2022. Il vise toujours un bénéfice opérationnel ajusté de 5,5 milliards d'euros et revoit même à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible, tablant désormais sur 4,5 milliards d'euros contre 3,5 auparavant, en raison notamment de la nouvelle appréciation du dollar face à l'euro. Le groupe informe par ailleurs avoir enregistré en novembre 29 nouvelles commandes et 14 annulations.

Avec Reuters (Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)