Airbus obtient un prêt de 2,14 milliards d'euros auprès de l'Espagne pour des programmes militaires

Airbus peut compter sur le soutien du gouvernement espagnol. La ministre de l'Industrie Reyes Maroto a annoncé lundi 5 décembre que le géant de l'aéronautique obtiendrait un prêt de 2,14 milliards d'euros auprès de l'Espagne afin de développer ses programmes militaires au sein du pays.

Une bonne nouvelle pour les usines espagnoles

Environ 1,43 milliard d'euros sera tout d'abord accordé à la division Airbus Defence and Space, dans le cadre du programme de développement de drones militaires de l'Union européen, Eurodrone, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ce projet industriel, qui lie la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne et dont les premières livraisons sont attendues en 2028, devrait mobiliser 3 000 emplois par an en Espagne au cours des 15 prochaines années. Les usines d'Airbus de Getafe, Séville, Cadix et Albacete devraient en bénéficier.

Un montant supplémentaire de 707 millions d'euros sera attribué à Airbus Helicopters pour contribuer à la modernisation des flottes d'hélicoptères d'attaque Tigre de l'Espagne et de la France dans le cadre d'un programme bilatéral. La France possède aujourd'hui 42 appareils de ce type, tandis que l'Espagne en compte 18.

