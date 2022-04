Airbus lance son propre diplôme cyber, sur fond de guerre des talents

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Et en particulier en période de pénurie… C’est pour pallier de fortes difficultés de recrutements dans le domaine sensible de la cybersécurité qu’Airbus lance son propre diplôme. De niveau licence, il sera mis en place dès la rentrée de septembre à Toulouse (Haute-Garonne). La première promotion sera constituée de 24 étudiants, des bac+2 (IUT, BTS…) âgés de 20 à 22 ans. Une formation qui devrait vite monter en puissance.

