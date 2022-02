Airbus lance avec General Electric et Safran un démonstrateur d’avion à hydrogène

N’en déplaise à ses détracteurs, l’avion à hydrogène commence à prendre corps. Un an et demi après l’annonce du lancement d’un avion à hydrogène pour 2035 dans le cadre du programme ZEROe, Airbus a franchi mardi 22 février une étape cruciale dans la mise au point de cet appareil. L’avionneur a signé un partenariat avec CFM International, société commune entre Safran et General Electric, en vue de développer un démonstrateur, qui effectuera ses premiers vols en 2026. De quoi tester les technologies qui seront ensuite embarquées à bord d’un avion commercial. Une alliance qui démontre au passage un niveau d'implication inédit des motoristes pour l'utilisation de l'hydrogène dans l'aviation.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]