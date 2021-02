Airbus joue la transparence sur les émissions de C02 de sa flotte d’appareils

Airbus préfère prendre les devants. Face aux critiques concernant la pollution générée par le secteur aérien, l’avionneur a décidé de jouer la carte de la transparence. "Airbus reconnaît son rôle en contribuant à la réduction de l’empreinte environnementale mondial de l’aviation, et par là s’efforce d’atteindre le plus haut niveau de transparence dans ses rapports consacrés à l’environnement", souligne-t-il dans un document non financier lié aux résultats de l’année 2020 rendus publics le 18 février dernier.