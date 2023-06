Airbus investit dans les puces durcies de la start-up singapourienne ZES

Le constructeur européen Airbus a annoncé mardi 12 juin avoir investi, via son fonds d’investissement Airbus Ventures, dans Zero-Error Systems (ZES), une start-up singapourienne spécialisée dans le durcissement et les tests de fiabilité de semi-conducteurs pour les applications spatiales et de gestion de l'énergie. L’opération a été menée dans le cadre d’une levée de fonds de série A de 7,5 millions de dollars américains. De quoi aider la petite société asiatique à accélérer sa feuille de route et à étendre ses efforts de vente et de marketing au niveau mondial.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]