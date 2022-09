Airbus Helicopters livre un premier H160 à la Marine nationale

Modernisation en vue pour les Forces armées. Dans un communiqué publié jeudi 22 septembre, le constructeur Airbus a annoncé la livraison à la Marine nationale du premier des six hélicoptères H160 commandés par la Direction générale de l'armement (DGA) en 2020 et 2021. Loués pour une période de dix ans, ceux-ci sont basés sur la version civile du nouvel appareil d'Airbus Helicopters mais bénéficient d'une modification qui leur permet de répondre aux besoins de l'institution. Ils doivent en effet être en mesure d'effectuer notamment des missions de recherche et de sauvetage en mer, de transport médicalisé et de contre-terrorisme maritime.

Jusqu'à 155 nœuds et 6 000 mètres d'altitude

Assemblés dans l'usine d'Airbus Helicopters de Marignane (Bouches-du-Rhône), ces hélicoptères sont ensuite envoyés à Cannet-des-Maures (Var), sur le site de la société d'ingénierie britannique Babcock. C'est là qu'ils reçoivent leurs équipements militaires spécifiques, tels que des treuils, des cabines modulaires et le système optronique Euroflir 410 de nouvelle génération de Safran Electronics & Defense. Le géant de l'aéro fournit également les deux moteurs Arrano 1A, qui permettent aux appareils d'atteindre 6 000 mètres d'altitude et d'évoluer à une vitesse de croisière de 155 nœuds (environ 287 km/h), sur 830 kilomètres. Enfin, ils sont également pourvus de plaques de blindage et seront certifiés pour le vol aux jumelles de vision nocturne.

Mises en service à partir de mi-2023, ces six machines seront basées à Lanvéoc (Finistère), Cherbourg (Manche) et Hyères (Var). Comme le précise la DGA dans un communiqué, l’emploi de ces H160 contribuera au développement de la version militaire de l’appareil, le H160M, surnommé Guépard. Fin 2021, l'armée française a déboursé près de dix milliards d'euros pour en commander 169 exemplaires à Airbus Helicopters (80 pour l'Armée de Terre, 49 pour la Marine nationale et 40 pour l'Armée de l'Air et de l'Espace). Au sein de la Marine nationale, ils remplaceront notamment les Dauphin, les Panther et les Alouette III, dont le retrait du service est prévu d'ici à la fin de l'année 2022. Une flotte intermédiaire était cependant nécessaire, le premier Guépard marine n'étant pas attendu avant 2029.