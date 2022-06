La Norvège inflige un camouflet à Airbus Helicopters, Leonardo et Fokker en annulant son contrat de 14 hélicoptères NH90

Entre NHIndustries et l’armée norvégienne, la rupture est consommée. La Norvège a annoncé vendredi 10 juin l’annulation du contrat de 14 hélicoptères de transport militaire NH90 fournis par le consortium composé d’Airbus Helicopters (62,5%), de l’italien Leonardo (32%) et du néerlandais GKN Fokker (5,5%). Arguant de problèmes de disponibilité et de retards de livraison, la Norvège va restituer les 13 appareils livrés et exige un remboursement d’environ 5 milliards de couronnes norvégiennes (près de 500 millions d’euros).

« Malheureusement, nous sommes arrivés à la conclusion que peu importe le nombre d'heures de travail de nos techniciens et le nombre de pièces que nous commandons, cela ne rendra jamais le NH90 capable de répondre aux exigences des forces armées norvégiennes », tranche aujourd’hui le ministre de la Défense, Bjørn Arild Gram, donnant de facto l’autorisation à l’agence du pays chargée des achats de matériel militaire à résilier le contrat passé avec NHIndustries en 2002. Dans cette opération, Leonardo était aux avant-postes, la fabrication des hélicoptères étant de ce fait assurée en Italie.

