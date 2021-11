Airbus Helicopters inaugure son centre d’assemblage des boîtes de transmission à Marignane

15 jours gratuits et sans engagement

Bruno Even, président d’Airbus Helicopters, a inauguré le 22 novembre le bâtiment N7 à Marignane (Bouches-du-Rhône). L'industriel va y fabriquer, entretenir et réparer les chaînes de transmission des appareils. L’édifice, fruit d’un travail de presque quatre ans depuis les premières études, a été construit en près de deux ans, entre novembre 2019 et l'automne 2021, dans un contexte de profond bouleversement pour l’aéronautique.