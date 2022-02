Airbus: Forte hausse des résultats, renoue avec un dividende

PARIS (Reuters) - Airbus prévoit une hausse de ses bénéfices et de livrer 720 appareils en 2022 après avoir vu son résultat opérationnel quasiment tripler l'an dernier grâce à une reprise partielle des livraisons d'avions et de solides ventes d'hélicoptères et de matériel de défense pendant la pandémie.