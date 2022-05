Airbus fait des réserves, les giga-presses de Tesla, un fournisseur méconnu du Rafale... Les cinq articles les plus lus de la semaine

1 - Pourquoi Airbus amasse un trésor de guerre de 10 milliards d’euros

Airbus est en train d’amasser un pactole de 10 milliards d’euros pour anticiper de nouvelles crises et se préparer à lancer un nouveau programme.

2 - Les «giga-presses», nouvelle marotte de l'automobile

Si l’appellation « giga-presse » relève surtout du marketing, les presses de fonderie géantes transforment bel et bien la production automobile.

3 - Qui est BT2i, ce fournisseur de Dassault et Airbus sauvé des eaux par Tikehau ACE Capital ?

La société d’investissement Tikehau ACE Capital entre dans le capital de BT2i. De taille modeste, ce sous-traitant aéronautique français n'en est pas moins stratégique pour la filière aéronautique, fournissant en particulier les Falcon et Rafale de Dassault Aviation mais aussi les avions et hélicoptères d'Airbus.

4 - « Nous avons choisi la technologie TOPCon pour notre future gigafactory française de production de cellules solaires », se réjouit Pascal Richard de Carbon

Lancée en mars 2022, la startup compte faire sortir de terre, en France, un projet de gigafactory de cellules et de panneaux photovoltaïques en un temps record : 20 gigawatts (GW) de modules solaires photovoltaïques à horizon 2030, et 5 GW d’ici trois ans. Retour sur cette cette aventure entrepreneuriale un peu folle avec Pascal Richard, président et cofondateur de Carbon.

5 - La guerre en Ukraine a donné aux armées le signal pour "massifier" leur arsenal

Munitions, missiles, chars... Le conflit ukrainien marque les esprits par le volume d'équipements engagés et l'intensité des combats. De quoi infléchir la doctrine française, qui a misé sur la modernisation de son arsenal plutôt que sur l'effet de masse, en réduisant son nombre de chars, d'avions de combats et de frégates.