Airbus et Thales vont plancher sur un projet de satellites autour de la Lune

L’Europe muscle sa stratégie pour devenir un partenaire incontournable dans l’exploration lunaire. Jeudi 20 mai, l’Agence spatiale européenne (ESA) a lancé une nouvelle étape dans son initiative Moonlight : un projet de services de télécommunications et de navigation pour soutenir les expéditions sur la Lune. Deux consortiums d’entreprises ont été sélectionnés pour travailler sur ce chantier. Parmi elles, on retrouve Airbus et Thales à travers ses coentreprises Telespazio et Thales Alenia Space.