Airbus et l’américain Voyager Space s’associent pour fabriquer un successeur à l’ISS

La privatisation de l’espace s’accélère. Après le transport spatial et le déploiement de constellations de satellites en orbite basse à l’initiative d’acteurs privés comme SpaceX, c’est au tour des stations spatiales de devenir un nouveau marché de conquête. Voyager Space et Airbus Defence and Space ont annoncé le 2 août avoir trouvé un accord «ouvrant la voie à une coentreprise transatlantique pour développer, construire et exploiter Starlab, une station spatiale commerciale prévue pour succéder à la Station Spatiale Internationale (ISS)». Vieillissante, et faute de financement supplémentaire face au désengagement des agences spatiales internationales, la Station Spatiale Internationale devrait arrêter son activité d’ici 2030. Les nouvelles tensions avec la Russie - acteur clé du développement et de l’exploitation de l’ISS - nées de la guerre en Ukraine, précipitent encore plus la fin de la station.

