Airbus et Dassault enfin réconciliés pour faire décoller le futur avion de combat européen

Airbus et Dassault Aviation ont enfin trouvé un accord concernant le programme Scaf (système de combat aérien du futur). L’information, révélée par La Tribune et l’agence de presse Reuters le 2 avril, a été confirmée à L'Usine Nouvelle par le ministère français des Armées : "les Etats ont reçu une offre des industriels concernés pour la réalisation d’un démonstrateur d’un nouvel avion de combat, dans le cadre du projet de système de combat aérien du futur".

Pour rappel, ce programme financé à parts égales par Berlin, Paris et Madrid a pour but de remplacer les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols à l’horizon 2040. Le ministère précise encore que les négociations se poursuivent entre les industriels et les Etats sur l’ensemble du projet SCAF, au-delà du démonstrateur. [...]