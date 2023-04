Airbus et Air France relaxés des charges d'homicides involontaires dans le crash du Rio-Paris

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé lundi 17 avril Air France et Airbus, poursuivis pour homicides involontaires après le crash en juin 2009 d'un Airbus A330 assurant la liaison Rio de Janeiro-Paris, qui avait fait 228 victimes. Après deux mois de procès en 2022, le parquet avait demandé la relaxe des deux groupes, estimant leur responsabilité impossible à démontrer. Les avocats des deux entreprises avaient aussi plaidé la relaxe.

Le 1er juin 2009, l'Airbus A330 du vol AF447 entre Rio de Janeiro et Paris s'était abîmé en pleine nuit au milieu de l'Atlantique, entraînant la mort des 216 passagers et des 12 membres d'équipage. Trente-trois nationalités, au total, étaient représentées à bord de l'AF447, principalement des Français, des Brésiliens et des Allemands.

Gel au niveau des sondes Pitot

La justice française avait dans un premier temps prononcé un non-lieu dans cette affaire en 2019 mais cette décision avait été invalidée deux ans plus tard en appel, ouvrant la voie à la tenue d'un procès en correctionnelle pour "homicides involontaires", malgré des recours en cassation d'Air France et d'Airbus, jugés irrecevables en août 2022.

Retrouvées deux ans après le crash, les boîtes noires ont confirmé que l'accident avait été causé par le givrage des sondes de vitesse Pitot, alors que l'appareil volait à haute altitude dans la zone météo du "Pot au noir", située près de l'équateur. Les investigations ont démontré que des incidents de sondes similaires s'étaient multipliés dans les mois précédant l'incident.

Pour le tribunal, Airbus a commis "quatre imprudences ou négligences", notamment en conservant le modèle des sondes Pitot dites "AA", qui semblait geler plus souvent sur la flotte A330-A340, et en faisant preuve de "rétention d'information" par rapport aux compagnies. Le tribunal a néanmoins estimé que, sur le plan pénal, "un lien de causalité probable n'est pas suffisant pour caractériser un délit. En l'espèce, s'agissant des fautes, aucun lien de causalité certain n'a pu être démontré avec l'accident".

