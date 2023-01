Airbus envisagerait une prise de participation minoritaire au capital d'Evidian, la division cyber d’Atos

La nouvelle pourrait contrarier les plans de Thales, qui se montre intéressé par un rachat des actifs d’Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos, en février 2022. Car Airbus aussi est sur le coup. L’avionneur envisage une prise de participation minoritaire au capital d'Evidian, rapporte le journal Les Echos dans son édition du lundi 2 janvier 2023, citant plusieurs sources. Un projet plus en phase avec les ambitions d'Atos, souligne le quotidien. Dans un communiqué transmis par courriel, Airbus a indiqué qu'il ne commentait pas les rumeurs, ajoutant être «en constante discussion avec [ses] partenaires, clients et fournisseurs, mais ces conversations restent de nature privée».

Contacté par Reuters, Atos a indiqué pour sa part avoir engagé, en lien avec la mise en œuvre de son plan stratégique, «des discussions exploratoires avec de potentiels futurs actionnaires minoritaires du périmètre d'activités regroupé sous le nom d'Evidian». Le groupe a cependant précisé que «ces discussions ne sont pas suffisamment avancées pour permettre tout autre commentaire».

Rejet du rachat de la division par Onepoint

Pour Airbus et Thales, obtenir une participation dans l’entité d’Atos revêt une importance stratégique majeure. La sécurisation des communications est l’un des enjeux principaux dans les domaines de la défense et du renseignement. De plus, une prise de participation au capital d’Evidian pourrait s’avérer utile pour le pilotage des recherches sur le cloud de combat pour le Scaf, dont Airbus Defense and Space a la charge, en partenariat avec Thales et Indra, ont expliqué plusieurs sources aux Echos.

Thales et Airbus travaillent de longue date avec Atos. Le premier a par exemple créé avec lui en 2021 Athea, une coentreprise qui s’est donnée pour objectif de «développer une plateforme souveraine associant traitement de données massives et intelligence artificielle pour les secteurs de la défense, du renseignement et de la sécurité intérieure». Ils coopèrent également pour la Direction générale de l'armement dans le cadre du projet Artémis qui alliera traitement des données et intelligence artificielle. La société de services du numérique s’est aussi liée à Airbus Defense and Space lorsqu’elle a signé en 2021 un partenariat stratégique autour de solutions de cybersécurité.

Atos avait rejeté en septembre une offre de rachat d'Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros émanant du groupe OnePoint. Il avait annoncé, deux mois plus tôt, son projet de scission visant à séparer et combiner les activités Big Data et Sécurité avec ses opérations de services, au sein de l'entité baptisée Evidian. Les Echos rapporte que, suite à la publication de son article, lors des premiers échanges en bourse, Atos s’est envolé de plus de 9% et Airbus de 0,9%.

Avec Reuters (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)