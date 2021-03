Airbus envisage de lancer une version fret de l'A350, selon des sources

PARIS (Reuters) - Airbus discute avec des clients potentiels en vue du lancement éventuel d'une version cargo de son modèle A350 afin de rivaliser avec Boeing sur ce segment de marché qui profite de l'essor du commerce en ligne, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

Le nouveau modèle serait la première version dédiée au fret de la génération la plus récente d'avions en fibres de carbone du constructeur européen et il permettrait de stabiliser sa production de gros porteurs, ébranlée depuis un an par la crise du coronavirus.

Mais son lancement implique d'identifier suffisamment d'acheteurs alors que le secteur du transport aérien est encore loin d'un retour à la normale.

"Nous étudions toujours des développements de produits mais nous ne faisons pas de commentaire sur des programmes spécifiques", a déclaré un porte-parole d'Airbus.

La demande de transport aérien de fret, qui ralentissait avant la crise du coronavirus, a bondi depuis avec la multiplication des achats en ligne favorisée par les mesures de confinement mais des analystes mettent en garde contre sa volatilité.

En temps normal, la moitié du transport aérien de fret est assurée par des avions de transport de passagers mais la chute du trafic passagers provoquée par la pandémie a changé la donne, renforçant la part des avions cargo et conduisant des compagnies à reconfigurer une partie de leur flotte.

Plus d'un tiers des gros porteurs vendus par Boeing depuis un an sont des avions de transport de fret.

Parallèlement, si Airbus est parvenu avant la crise à ravir à Boeing la place de premier constructeur mondial d'avions de transport de passagers, son succès dans les avions cargo est plus limité.

Boeing a ainsi livré 202 exemplaires de la version cargo de son 777 contre 38 seulement pour le modèle concurrent dérivé de l'Airbus A330. Et le marché du cargo reste dominé par le 747 de l'américain avec plus de 260 livraisons.

Des sources du secteur estiment qu'Airbus devrait s'assurer d'une cinquantaine d'engagements de commandes avant de lancer un nouveau modèle dont le développement pourrait coûter entre deux et trois milliards de dollars.

L'une des difficultés à surmonter pourrait être l'accumulation d'avions de passagers non-utilisés, qui peuvent être convertis au transport de fret à un coût inférieur à celui de l'achat d'un nouveau cargo.

"Puisque la cadence de production de l'A350 a été réduite (...) et que le marché du cargo est le point fort du marché des gros porteurs, on pourrait conclure que la probabilité d'un A350F a augmenté en un an", a dit Richard Evans, consultant senior du cabinet britannique Ascend by Cirium.

Un lancement, qui est loin d'être imminent, pourrait conduire Boeing à concevoir une version fret de son 777X, a-t-il ajouté.

(Version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)