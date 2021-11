Airbus discute avec Air Lease d'une possible commande d'avions

DUBAI (Reuters) - Airbus est en discussion avec le spécialiste de la location d'avions Air Lease en vue d'une possible commande de plusieurs dizaines d'exemplaires de la version cargo de l'A350 et d'appareils de transport de passagers de plus petite taille, a-t-on appris dimanche de plusieurs sources du secteur.

\ Contenu proposé par \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Airbus est en discussion avec le spécialiste de la location d'avions Air Lease en vue d'une possible commande de plusieurs dizaines d'exemplaires de la version cargo de l'A350 et d'appareils de transport de passagers de plus petite taille, a-t-on appris dimanche de plusieurs sources du secteur. /Photo d'archives/REUTERS/Benoit Tessier La composition et le calendrier de cette commande éventuelle n'ont pas pu être confirmés dans l'immédiat. Airbus, présent au salon aéronautique de Dubaï, s'est refusé à tout commentaire. Air Lease n'a pas pu être joint dans l'immédiat. (Reportage Tim Hepher et Alexander Cornwell, version française Marc Angrand)

0 Commentaire Airbus discute avec Air Lease d'une possible commande d'avions

Partager