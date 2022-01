Airbus dépasse son objectif de livraisons en 2021 et veut accélérer le rythme

Objectif atteint et même dépassé ! Airbus a annoncé lundi 10 janvier avoir livré 611 appareils en 2021, au-delà donc du seuil de 600 avions que le groupe s’était fixé. Une fois de plus, l’avionneur européen a mis les bouchées doubles en fin d’année pour parvenir à tenir ses propres ambitions, après un été et une rentrée où le rythme a quelque peu ralenti. Airbus peut s’enorgueillir de respecter son calendrier industriel dans un environnement chaotique qui reste marqué par la pandémie mondiale, avec une hausse de sa production de 8% par rapport à celle de 2020.