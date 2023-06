La commande d'Air India comprend 140 A320neo et 70 A321neo monocouloirs ainsi que 34 A350-1000 et six A350-900 gros porteurs.

Elle fait suite à celle passée la veille par la compagnie indienne IndiGo auprès d'Airbus pour 500 appareils monocouloirs.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)