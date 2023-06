Airbus/Boeing, suivez la bataille des contrats au Bourget jour après jour

Airbus a-t-il plié le match avec Boeing au premier jour du salon du Bourget ? L'avionneur a engrangé le 19 juin ni plus ni moins que la plus grosse commande d'avions commerciaux de l'histoire : celle de la compagnie indienne Indigo portant sur 500 appareils de la famille A320. Il s'agit d'un contrat dépassant les 50 milliards de dollars au prix catalogue ! Elle s'ajoute à des achats antérieurs qui font de la compagnie à bas coûts basée à New Dehli créée en 2005 le premier client de l'avionneur européen, avec désormais 1350 appareils commandés à livrer dans la prochaine décennie (264 sont déjà en service).

Un client qui témoigne à lui seul de l'essor du transport aérien dans le pays le plus peuplé au monde, où 70 aéroports ont été créés ces dernières années. D'ailleurs, la précédente plus grosse commande de l'histoire (en février 2023) émanait déjà d'un acteur indien : Air India (pour 470 appareils, mais partagée entre Airbus et Boeing).

Airbus n'ayant pas de site de production en Inde, les avions devraient être produits par les autres usines de l'A320, en Chine ou en Europe notamment.

Les autres commandes

Airbus peut également se réjouir d'un autre contrat engrangé ce 19 juin avec la compagnie saoudienne low-cost flynas, pour l'achat de 30 avions de la gamme A320neo supplémentaires, portant le total d'appareils commandés à 120. Air Mauritius a par ailleurs confirmé la commande de trois A350.

Côté Boeing, c'est le calme plat au premier jour du salon. Pas d'annonce de commande mais simplement la signature d'un partenariat technologique avec l'entreprise CAE pour la formation des équipages.