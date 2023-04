Airbus A321XLR, hologrammes et robots chez Disney, lunettes connectées équipées d'un sonar… Le top 3 des vidéos de la semaine

Retour en vidéo sur les actualités qui vous ont le plus marqué cette semaine. Au programme : Campagne de tests de l'Airbus A321XLR dont l'entrée en service est prévue au deuxième trimestre 2024, présentation par Disney d'hologrammes et robots qui pourraient intégrer ses parcs d'attractions, une aide aux patients atteints d'aphasie via des lunettes connectées équipées d'un sonar pour lire sur les lèvres.