La plus grande usine de chaux implantée en France pourrait devenir plus durable. Détenue par le groupe belge Lhoist à Rety (Pas-de-Calais), l’usine Chaux et Dolomies du Boulonnais pourrait réduire de 600 000 tonnes par an ses émissions de CO2. Soit 95% des volumes de CO2 émis par le site chaque année. Le projet, qui ne sera pas opérationnel avant 2028, repose sur un protocole d’accord avec Air Liquide, officialisé lundi 9 mai. Le groupe français de gaz industriels pourrait construire et exploiter sur le site une unité spécifique, le Cryocap, capable de capter et de liquéfier les émissions de CO2 de cette usine de 73 salariés, qui dispose de capacités annuelles de 700 000 tonnes de chaux.

