Air Liquide quitte la Russie

Un peu plus de six mois après l’invasion russe en Ukraine, Air Liquide a annoncé vendredi 2 septembre sa « volonté de se désengager » de toutes ses activités en Russie. Le groupe français de gaz industriels a signé une lettre d’intention avec son équipe dirigeante locale pour lui céder, sous la forme d’un MBO (management buy out), l’ensemble des activités implantées dans le pays. Air Liquide précise deux éléments. D’une part, ce projet de transfert est soumis à l’approbation des autorités russes. Deuxièmement, une provision exceptionnelle de 404 millions d’euros sur les actifs du groupe en Russie a été prévue dans les comptes du premier semestre 2022, sans impact sur la trésorerie.

