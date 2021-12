Air Liquide prépare la succession de Benoît Potier en scindant présidence et direction générale

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Air Liquide Benoît Poitier deviendra président, tandis que François Jackow prendra la direction générale d’Air Liquide.

Comme d'autres industriels, Air Liquide dissocie des fonctions de président et de directeur général. A l’issue d’une réunion du conseil d’administration le 30 novembre, la modification du mode de gouvernance du groupe à compter du 1er juin 2022 a été décidée. Conséquence : Benoît Potier, qui dirige Air Liquide depuis 20 ans et en a aussi pris la présidence il y a 15 ans, deviendrait président du conseil d’administration.

François Jackow, membre du comité exécutif et directeur général adjoint depuis 2019, en charge des pôles Europe industries, Europe santé, et Afrique-Moyen-Orient et Inde, de l’activité mondiale Santé, et des fonctions Innovation, Technologies, Digital/IT et Clients, deviendrait directeur général. Ces deux préconisations seront soumises au vote de l’assemblée générale des actionnaires le 4 mai 2022.

Un fidèle d'Air Liquide

