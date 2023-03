Air Liquide innove pour décarboner un four verrier de Verallia en Italie

Dans le cadre de la construction d’un nouveau four dans son usine de Pescia, en Italie, Verallia, spécialiste de l’emballage en verre, a conclu un accord avec Air Liquide pour implanter une solution destinée à réduire l’empreinte carbone du site industriel. Les deux partenaires prévoient le déploiement d’une solution combinée, composée d’un procédé d’oxycombustion, et d'un système de réutilisation énergétique. Ce qui devrait permettre de réduire de 18% les émissions de CO2 de ce four verrier, prévu pour entrer en service au deuxième trimestre 2024. Air Liquide construira sur le site de l’usine de Verallia une unité spécifique d’oxygène et en assurera l’exploitation. Le groupe ne précise pas le montant de l’investissement pour ce projet.

Premier déploiement pour la solution de production d'oxygène

