Air Liquide injecte 200 millions d’euros à Shanghai pour produire de l’hydrogène avec captage de CO2

Il s’agit d’un projet de 200 millions d’euros prévu pour se concrétiser à fin 2023. Cet investissement porté par la société Shanghai chemical industry park industrial gases (Scipig), coentreprise détenue par Air Liquide (51%) et son concurrent allemand Linde (49%), va permettre la construction de deux unités de production d’hydrogène par vaporeformage du méthane au cœur du parc industriel chimique de Shanghai (Chine). Sera également ajoutée une unité permettant de capter une partie du dioxyde de carbone (CO2) généré par ces futures productions d’hydrogène, et de le transformer en monoxyde de carbone (CO) pour des usages industriels de clients sur la plateforme chimique. Selon l’annonce d’Air Liquide le 19 juillet, les capacités envisagées s’élèvent au total à 70 000 Nm3/heure pour l’hydrogène et à 28 000 Nm3/h pour le CO.

