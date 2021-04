Air France va obtenir une nouvelle aide allant jusqu'à quatre milliards d'euros

La Commission européenne a annoncé lundi 5 avril avoir donné son accord à une nouvelle aide à Air France, pour un montant allant jusqu'à quatre milliards d'euros, en contrepartie de l'abandon de 18 créneaux horaires d'atterrissage et de décollage à Orly. Cette recapitalisation prévoit la conversion du prêt d'État de trois milliards d'euros déjà accordé par la France l'an dernier en un instrument de capital hybride et une injection de capital "par la souscription de nouvelles actions dans le cadre d'une augmentation du capital social ouverte aux actionnaires existants et au marché, dans la limite d'un milliard d'euros en fonction de l'ampleur de cette opération", précise l'exécutif européen dans un communiqué.