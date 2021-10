Air France prévoit de revenir d'ici mars 2022 à une offre de et vers les USA correspondant à environ 90% de celle de 2019

PARIS (Reuters) - La compagnie aérienne Air France, filiale du groupe Air France-KLM, a dit vendredi prévoir d'ici mars 2022 de revenir à une offre de et vers les Etats-Unis correspondant à environ 90% de celle de 2019 grâce à l'ajout de nouvelles destinations clés comme New York, Miami ou Los Angeles, et à l'utilisation d'appareils de plus grande capacité.

A l'été 2021, l'offre de la compagnie aérienne correspondait à 50% de celle de 2019, a précisé Air France dans un communiqué. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

