Air France-KLM s'attend à creuser ses pertes en 2021 avant l'embellie espérée

Air France-KLM a, sans surprise, souffert des restrictions de déplacements dues à la pandémie de Covid-19. Elle affiche une perte de 7,1 milliards d'euros pour l'année 2020. La compagnie aérienne franco-néerlandaise prévoit de limiter sur la période janvier-mars ses capacités à 40% du niveau d'avant-crise, la limitation des déplacements en France et ailleurs dans le monde s'étant traduite au quatrième trimestre de 2020 par une perte opérationnelle de 407 millions d'euros au niveau de l'Ebitda.

L'année "2020 a mis le groupe Air France-KLM à l'épreuve avec la crise la plus grave jamais connue par l'industrie du transport aérien", a souligné le directeur général Ben Smith.

10 milliards de prêts publics en 2020

L'absence de reprise du trafic assombrit un peu plus encore les perspectives de la plupart des grandes compagnies aériennes mondiales, qui n'auront sans doute pas d'autre choix que de solliciter une nouvelle fois des aides publiques, estiment les analystes. Air France-KLM a reçu l'an dernier 10,4 milliards d'euros de prêts et de garanties de la France et des Pays-Bas. Des discussions sont en cours avec l'Union européenne sur les contreparties demandées par Bruxelles à de nouvelles aides publiques, qui pourraient passer par des abandons de créneaux horaires dans les aéroports.

Air France a accusé une perte d'exploitation de 989 millions d'euros au dernier trimestre 2020, plus de six fois supérieure à la perte de 152 millions enregistrée par son homologue néerlandaise. L'activité fret a vu ses recettes plus que doubler au quatrième trimestre, la crise faisant monter les tarifs en la matière. Air France-KLM a accusé une perte nette trimestrielle de 1,0 milliard d'euros, inférieure à la perte de 1,31 milliard prévue par les analystes, selon le consensus fourni par la société. Les recettes du transporteur aérien ont chuté de 64,3% à 2,36 milliards d'euros, en raison d'une baisse de 78% du trafic.

11 milliards d'endettement

Le groupe a affiché un cash-flow opérationnel négatif de 2,12 milliards d'euros au dernier trimestre tandis que l'endettement net s'est creusé de 4,9 milliards sur l'ensemble de l'année 2020 pour atteindre 11,05 milliards au 31 décembre, les liquidités s'élevant pour leur part à 9,8 milliards.

Air France-KLM a réduit ses effectifs de 10%, soit 8.700 postes équivalents temps plein, en 2020. Il prévoit d'en supprimer 6.000 autres "dans les années à venir".

Le groupe a également repoussé une nouvelle fois son objectif de marge d'exploitation à moyen-terme de 7-8%, qu'il avait déjà retardé d'un an à 2025 en juillet dernier, sans fixer de nouvelle date.

Avec Reuters (Laurence Frost, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean Terzian)