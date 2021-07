Air France-KLM réduit ses pertes au T2, les réservations s'améliorent

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Stephane Mahe L'assouplissement des restrictions de voyage liées au coronavirus génère les premiers signes de reprise chez Air France-KLM, a indiqué vendredi le groupe de transport aérien qui a dévoilé des pertes réduites pour le deuxième trimestre couplées à une trésorerie d'exploitation positive. /Photo prise le 19 février 2021/REUTERS/Stéphane Mahé

Le groupe franco-néerlandais a affiché une perte avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) de 248 millions d'euros pour le deuxième trimestre, soit une amélioration de 532 millions d'euros par rapport aux lourdes pertes enregistrées un an plus tôt, lorsque des confinements avaient été instaurés pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

L'EBITDA du troisième trimestre devrait être positif, a déclaré la compagnie, ajoutant que son objectif de marge opérationnelle à moyen terme restait inchangé.

Avec une capacité long-courrier en hausse grâce à la réouverture de l'Atlantique Nord aux Américains visitant l'Europe, Air France-KLM a déclaré s'attendre à une capacité en sièges kilomètre entre 60% et 70% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2019.

En mai, Air France-KLM a dit s'attendre à fonctionner au cours du deuxième trimestre à 50% du niveau pré-pandémie de ses activités, puis à 55-65% au cours du troisième trimestre.

Mais les voyages à destination des Etats-Unis étant toujours interdits à la majorité des Européens, la compagnie s'est abstenue de donner des prévisions de capacité pour le quatrième trimestre et a appelé à la réciprocité dans l'ouverture des frontières ainsi qu'à l'accélération des campagnes de vaccination dans le monde.

"Nous comblons l'écart, mais nous n'y sommes pas encore. Nous sommes toujours gênés par la situation sanitaire et les conditions changeantes", a déclaré le directeur financier du groupe Steven Zaat.

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, le cash-flow libre d'exploitation ajusté est positif à 210 millions d'euros grâce à la hausse des ventes de billets.

"L'appétit est là pour les personnes qui peuvent et veulent voyager", a déclaré Steven Zaat aux journalistes.

Le groupe voit de "bonnes" réservations pour l'été en Europe, même si elles arrivent plus tard que d'habitude, a-t-il ajouté.

Air France-KLM a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 2,75 milliards d'euros, en hausse de 1,57 milliard d'euros par rapport à la même période l'an dernier.

La perte d'exploitation a été réduite de moitié, à 752 millions d'euros. Les coûts unitaires trimestriels ont chuté de 71%, principalement en raison de la hausse des capacités, qui ont augmenté de 389% par rapport au troisième trimestre de l'année précédente.

"Nous avons été en mesure de réduire davantage les coûts que ce que nous avions prévu", a déclaré Steven Zaat, la restructuration ayant donné de bons résultats.

Les coûts du carburant ont augmenté d'environ 300 millions d'euros, principalement en raison de la capacité supplémentaire ainsi que d'un léger impact de la hausse des prix du pétrole.

"Le marché du fret est toujours résilient" malgré une augmentation de 66% de la capacité par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, marqué par la crise, a déclaré Steven Zaat.

La dette nette a diminué de 2,7 milliards d'euros depuis la fin 2020 pour atteindre 8,3 milliards d'euros fin juin, après des mesures visant à renforcer le bilan du groupe.

(Reportage Tim Hepher; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)