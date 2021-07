Air France-KLM lance un appel d'offres pour renouveler les flottes de KLM et Transavia

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Regis Duvignau Air France-KLM a lancé un appel d'offres pour renouveler et accroître les flottes moyen-courriers de sa branche néerlandaise KLM et de sa filiale à bas coût Transavia. /Photo d'archives/REUTERS/Regis Duvignau

Le quotidien Het Financieele Dagblad, citant le directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, avait auparavant rapporté que le groupe avait contacté Airbus et Boeing pour une commande de 160 appareils.

"Je suis très heureux de pouvoir mettre en oeuvre cette commande, la plus importante de l'histoire du groupe", a déclaré Ben Smith au quotidien néerlandais.

Un appel d'offres pour des appareils moyen-courriers oppose généralement l'A321neo d'Airbus au 737 MAX de Boeing, bien qu'Air France ait également commandé des A220, un modèle plus petit, pour son segment français.

Selon Ben Smith, Air France-KLM est désormais distancé par l'allemand Lufthansa et l'anglo-espagnol IAG, propriétaire de British Airways, Iberia et Aer Lingus.

Air France-KLM devrait miser sur la coopération pour pouvoir répondre plus rapidement aux évolutions du marché, a-t-il poursuivi, sans préciser sur quels segments d'activité.

"En 2004, Air France-KLM était le plus grand groupe d'Europe, maintenant nous sommes numéro trois. Ils ont travaillé plus efficacement. Évidemment, nous pouvons le faire aussi, mais nous devons avancer un peu plus vite", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM.

(Reportage Tim Hepher, Anthony Deutsch; version française Claude Chendjou, Nicolas Delame et Lucinda Langlands-Perry, édité par Jean-Michel Bélot)