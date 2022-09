[Communiqué] Ain : Gergonne Industrie participera au salon MEDICA 2022.

Le salon international MEDICA se déroulera du 14 au 17 novembre 2022 au Parc des expositions de Düsseldorf, en Allemagne. Ce rendez-vous professionnel donnera aux participants une vue d’ensemble du potentiel d’innovation de l’industrie des technologies médicales. Il distinguera les nouveautés en termes de soins médicaux, de techniques (chirurgie, anesthésie…), de diagnostics, de produits et de services. En plus des professionnels de la santé, l’événement regroupera en un même lieu des décideurs et plusieurs exposants venus de plusieurs pays. La société Gergonne Industrie, implantée à Oyonnax (Ain), fera partie des participants à cette édition.

Cette entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes évolue dans la fabrication et la transformation d’adhésifs industriels techniques (adhésif simple face, adhésif double face, fixation adhésive). Durant ce salon, elle exposera les produits de sa gamme « ADHECARE ». Celle-ci regroupe toutes les références standards (adhésifs, films polyuréthane…) conçues et fabriquées pour le secteur médical et de la santé.