Agronutris va ouvrir l’un des plus gros sites de protéines d’insectes de la planète dans les Ardennes

Alors que sa première usine de 16 000 m² s’apprête à entrer en phase d’industrialisation pour fournir 70 000 tonnes de bio-résidus pour l’alimentation d’animaux domestiques et de poissons d’élevage, Agronutris a officialisé la construction d’une seconde unité de production à Rethel (Ardennes). Celle-ci engendrera la création de 140 emplois, qui s'ajouteront aux 60 prévus pour la première unité.

La vente du terrain de 10 hectares abritant la seconde usine a été validée, le 22 juin, par la Communauté de communes du Pays Rethélois. Les deux usines s’étendront sur une surface totale de 56 000 m² et sur un terrain de près de 20 hectares. A terme, le site valorisera plus de 280 000 tonnes de co-produits et bio-résidus issus du territoire local pour une production de près de 30 000 tonnes de farine d’insectes.

Jouer dans la cour des grands

