Propriétaire de la société gardoise St Mamet depuis 2018, Hivest Capital Partners entame des négociations exclusives (d'une durée confidentielle) pour céder la totalité du leader français du fruit coupé à Agromousquetaires, le pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires, selon un communiqué du 28 avril. St Mamet, qui approche les 70 ans d’existence, est basé à Nîmes. Son usine de Vauvert, à une vingtaine de kilomètres du siège social, transforme plus de 35 000 tonnes de fruits par an. La PME gardoise a réalisé 65 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 150 salariés permanents, et emploie 200 saisonniers en pleine saison.

