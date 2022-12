Agroalimentaire : vers des « difficultés significatives »

Dans un contexte de très fortes tensions sur les coûts et les prix, industriels et distributeurs sont tour à tour soupçonnés de devenir « des profiteurs de crise ». Après les sénateurs qui n’ont pas observé de « phénomène généralisé de hausses abusives » en juillet 2022, voici le point de vue des services du ministère de l'Economie et des Finances. Dans un rapport sobrement intitulé « L’inflation des produits alimentaires » en date de novembre 2022, l’Inspection générale des finances (IGF) livre une analyse détaillée des hausses

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]