Agro, transport, défense… Les données satellitaires au service de l’industrie

L’aéro mise sur les données satellites pour améliorer sa sécurité… Et réduire son empreinte carbone

L'agriculture, armée pour produire plus et mieux grâce aux données spatiales

Après l’agriculture, l’énergie et le transport, d’autres secteurs s’emparent des données spatiales pour optimiser leur façon de produire et pour satisfaire leurs clients. Découvrez dans notre dossier comment elles sont utilisées dans l'auto, la défense, pour sécuriser les chantiers, décarboner les avions, traquer les fuites de méthane... Et leur importance pour la souveraineté numérique de l'Europe.