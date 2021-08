Agache cède sa participation de 5,7% dans Carrefour

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Paulo Whitaker Agache, holding de l'homme d'affaires Bernard Arnault, annonce mardi lancer la cession de sa participation dans Carrefour, soit environ 5,7% du capital du groupe de grande distribution. /Photo d'archives/REUTERS/Paulo Whitaker

Cette cession sera réalisée dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels, précise un communiqué.

Agache est actionnaire de Carrefour depuis 2007.

"Après 14 années au cours desquelles nous avons soutenu Carrefour en tant qu'actionnaire de long terme, nous avons décidé de poursuivre la réorientation de nos investissements. Avec une équipe dirigeante de grande qualité et des actionnaires familiaux reconnus, Carrefour dispose de tous les atouts pour amplifier son renouveau", a déclaré Bernard Arnault, par ailleurs PDG du géant du luxe LVMH.

Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a salué de son côté dans un communiqué distinct "la confiance et le soutien sans faille de Bernard Arnault à chaque étape de la transformation du groupe" ces dernières années.

Le désengagement de Bernard Arnault du capital de Carrefour avait été amorcé en septembre 2020 avec la vente d'environ 3,1% du capital du distributeur détenues par Crédit agricole CIB en couverture d'opérations dérivées conclues avec une filiale de Groupe Arnault.

La construction du livre d'ordres de la cession des 5,7% détenus par Agache a débuté dès mardi et le réglement-livraison du placement devrait intervenir vendredi, le 3 septembre.

L'opération est dirigée par Société générale, coordinateur global, chef de file et teneur de livre, avec BNP Paribas et Natixis comme chefs de file et teneurs de livre associés.

En Bourse de Paris, l'action Carrefour a terminé mardi à 16,85 euros, valorisant la société à un peu plus de 13,2 milliards d'euros selon les données Refinitiv. En 14 ans, le groupe a perdu plus de 60% de sa valeur.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)