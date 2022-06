Aetna Group rachète Meypack avec l’intention de se développer en Allemagne

Les constructeurs allemands et italiens font pratiquement jeu égal sur le marché mondial de la machine d’emballage. Présents pratiquement dans tous les domaines d’activité, de l’alimentaire aux boissons en passant par la pharmacie et l’industrie, et dans toutes les spécialités, de l’ensachage à la palettisation, ces constructeurs croisent aussi le fer dans tous les pays du monde. Il est rare toutefois qu’ils s’affrontent directement sur leurs propres marchés par le biais d’opérations de croissance externe. En rachetant l’allemand Meypack, l’italien Aetna Group affiche clairement sa volonté de se développer outre-Rhin.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]