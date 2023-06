AÉRO : notre sélection de 20 acteurs reconnus pour leur expertise

AXELYO

Spécialiste du Recrutement et de l’Executive Search dans l’industrie !

Axelyo possède plus de 25 ans d’expérience multisectorielle dans le recrutement par approche directe de dirigeants, cadres et experts. Présents à Lyon et Paris, ses consultants interviennent pour de nombreux clients français et internationaux (groupes, ETI, PME/PMI). Axelyo dispose de solides compétences dans sept secteurs d’expertise : Équipementiers aéronautiques, Équipementiers automobiles, Industries de procédés, Industrie de l’énergie, Agroalimentaire, Médical et Santé, Sports et Loisirs.

Au cœur des problématiques RH, Axelyo est membre et partenaire de nombreux clusters et pôles de compétitivité, de syndicats professionnels… capitalisant ainsi de très nombreuses sources d’informations nécessaires pour comprendre l’activité de ses clients, leurs enjeux et leurs besoins.

www.axelyo.com

PTC

Optimisez en profondeur vos cycles de vie produit

L’éditeur de logiciels dédiés à la transformation numérique accompagne les acteurs de l’aéronautique depuis presque 40 ans. PTC, dont environ 20 % du Revenu Annuel Récurrent est généré dans l’A&D, investit chaque année dans des solutions et des compétences dédiées à ce secteur. Les équipes PTC se déplacent chez chaque client afin de définir avec eux les propositions de valeur et les solutions numériques les plus adaptées à leurs enjeux d’ingénierie, de production et de services actuels et futurs.

Au-delà des compétences de ses équipes, la force de PTC réside également dans ses solutions, chacune leader sur leurs marchés respectifs et dans son vaste écosystème de prestigieux partenaires. En enrichissant votre stratégie de continuité numérique, PTC vous aide à atteindre vos objectifs de performance industrielle et environnementale.

www.ptc.com/fr

GETELEC

Leader des élastomères de pointe

La PME, créée en 1968, a patiemment bâti son expertise et sa réputation technique, au point de convaincre les plus grands donneurs d’ordre. Elle dispose d’une usine de haute technologie à Buc, dans les Yvelines, et s’appuie sur des ressources R&D conséquentes pour accompagner ses clients et créer régulièrement de nouvelles formulations pour le blindage CEM. Sa très large gamme de produits est conforme aux normes les plus exigeantes (MIL, ESA, ISO9001/EN9001, etc.) et répond aux problématiques de perturbation électromagnétiques rencontrées par les acteurs de l‘aéronautique, du spatial, du militaire, ou encore du médical et des télécommunications.

L’entreprise réalise près de 25 % de ses ventes à l’export et dispose d’un important réseau de revendeurs, sur 4 continents.

www.getelec.com

EXEIS Conseil

confirme son expertise sectorielle

EXEIS Conseil compte 110 consultants et est implanté à Nantes (siège social), Toulouse, Lyon et Paris. Le cabinet est positionné dans la transformation des organisations, notamment le cadrage et l’implémentation de projets.

Au travers de ses 5 secteurs forts dont l’industrie, EXEIS Conseil confirme son expertise sectorielle. Pour renforcer l’accompagnement de ses clients industriels dans leur recherche d’optimisation, Le cabinet rachète PYRAMIS Consulting en 2019, marque historique née dans le bassin toulousain en 1991, spécialiste de l’excellence opérationnelle et de l’APQP, une méthodologie de pilotage de projets de développement et d’industrialisation.

EXEIS Conseil aide ses clients dans le choix des outils digitaux afin qu’ils puissent gagner en maturité industrielle et en précision dans le suivi de la donnée. Il accompagne des acteurs comme Airbus Atlantic, Thalès et Liebherr Aerospace dans leurs projets de transformation.

www.exeisconseil.com

RENISHAW

Une société leader dans la fabrication additive

Le groupe anglais Renishaw, fondé en 1973 et présent dans 36 pays, compte plus de 5000 personnes dans le monde et réalise 94% de son activité à l’exportation. La dernière année fiscale, terminée le 30/06/2022, a vu son CA monter à 787M€ dont 13% réinvesti dans l’engineering et la R&D. Parmi les entreprises leader dans le développement de systèmes de fabrication additive, elle est choisie par un grand nombre d’industriels, notamment dans le secteur aéronautique mais aussi dans l’industrie automobile et médicale. Son expertise dans la fourniture de solutions innovantes et sur mesure, appliquée à la fabrication additive, en font un acteur incontournable dans ce domaine.

La technologie Renishaw de fabricationadditive par fusion sur lit de poudre métallique (LPBF) permet la construction de pièces complexes, impossibles à réaliser avec les méthodes traditionnelles de moulage et d’usinage. Le gamme proposée (systèmes « RenAM500 ») se compose de machines dotées d’un ou de quatre lasers (modèles S et Q respectivement) avec, pour les deux, la disponibilité d’une version « Flex » qui permet de changer de poudre, rapidement et sans risque de contamination. Une option RBV (« Reduced Volume Build ») est aussi possible et assure la flexibilité nécessaire aux applications utilisant des matériels à haute valeur ajoutée.

www.renishaw.com

EXPLEO

Pour 2023, Expleo recrute 2 000 collaborateurs

Fort de quarante ans d’expérience, Expleo accompagne les grands acteurs de l’aéronautique, du transport, de l’automobile, de la banque et de l’énergie dans leur quête d’excellence opérationnelle.

Spécialisé dans l’ingénierie, la technologie et le conseil, ce groupe, qui s’appuie sur un effectif de 17 500 collaborateurs installés dans 30 pays et sur un CA de 1,3 milliard d’euros, a réalisé 20 %de croissance l’année dernière. Une dynamique qui se répercute également sur les emplois avec pour 2023, un recrutement prévu de 2 000 personnes, essentiellement en région parisienne et toulousaine.

Du data-engineering, aux logiciels embarqués, en passant par l’inspection qualité, ou la mécanique. Les profils recherchés sont très diversifiés.

www.expleo.com

REEL INTERNATIONAL

Stratégie bas carbone !

REEL, groupe industriel international, expert en systèmes complexes de levage et manutention adaptés aux environnements exigeants tels que l’aéronautique, le nucléaire, l’aluminium, les énergies marines… investit dans le transport durable. Au salon de l’aéronautique et de l’espace du Bourget, REEL présentera plusieurs solutions innovantes bas carbone auxquelles elle contribue :

Les dirigeables Flying Whales, capables de transporter jusqu’à 60 tonnes en consommant moins d’énergie qu’un hélicoptère et en réduisant ainsi les émissions de carbone. Ces aéronefs conçus pour voler à basse altitude, pourront acheminer via l’utilisation de treuils conçus par REEL, équipements volumineux et lourds dans des zones difficiles d’accès.

Les voiles automatisées développées par Airseas conçues pour tracter des navires. Les voiles reliées à un système lanceur/récupérateur développé par REEL, se déploient à plusieurs centaines de mètres de haut pour capter les vents forts et permettent de réduire significativement la consommation de carburant.

www.reelinternational.com

AXYAL

Une maîtrise multitechnologies qui en fait un acteur de référence à part sur le secteur de l’aéronautique

C’est bien ce savoir-faire unique de combinaison de technologies de transformation dédié à l’aéronautique et à la défense (thermoformage, moussage de polyuréthane, moulage de composites, thermocompression, impression 3D – fabrication directe) pour résoudre des problématiques de fonctions, proposer des solutions audacieuses permettant d’améliorer les pièces et répondre au souci de compétitivité qui a fait le succès d’Axyal.

Un positionnement alternatif différenciant qui a contribué à sa croissance et fait qu’aujourd’hui, le groupe familial créé en 1989, intégré au plan de relance de la filière aéronautique en 2020 est en transition vers le statut d’ETI. Forte d’un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2023, Axyal investit chaque année plus 8 % de son chiffre d’affaires dans la Recherche & Développement de nouveaux produits et procédés et continue de donner le La de l’innovation sur les marchés de l’aéronautique et de la défense.

www.axyal.fr

HUTCHINSON

Inauguration d’un nouveau centre de distribution de joints toriques et bagues BS à Château-Gontier

Situé à 1 km du site de production de Château- Gontier, Hutchinson inaugure un tout nouveau centre de distribution de 4 000 m² visant à mieux répondre aux exigences des clients grâce à un équipement industriel de pointe. Ce centre de distribution s’inscrit dans le projet d’usine 4.0 du Groupe :

Meilleure qualité de service et conditionnements sur mesure pour les clients

Automatisation et robotisation du magasin de stockage et des postes de préparation de commande

Optimisation des flux, rendue possible par la mise en place d’un logiciel WMS développé spécifiquement pour ce projet

Amélioration des conditions de travail des collaborateurs

Le bâtiment a été conçu pour contribuer à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone du groupe Hutchinson, avec 2 600 m² de panneaux photovoltaïques et un système de récupération d’eau pluviale, en faisant un bâtiment à énergie positive (BEPOS).

www.hutchinson.com

ARCHERY STRATEGY CONSULTING

Un cabinet de conseil en stratégie qui marque sa différenciation par la spécialisation sectorielle

Archery Strategy Consulting compte aujourd’hui 65 collaborateurs répartis sur 4 bureaux (Paris, Toulouse, Francfort et Singapour) et est positionné exclusivement sur 3 secteurs de grands Projets/Contrats : Aérospatial-Défense-Sécurité, Energie-Environnement, et Transport-Logistique-Mobilité. Le cabinet accompagne ses clients sur des problématiques stratégiques et opérationnelles. Les missions stratégiques d’Archery portent principalement sur des sujets de croissance rentable, de différenciation produits et services, d’analyse de positionnement sur la chaîne de valeur et de M&A pour le compte de grands groupes internationaux, d’ETI, ainsi que de fonds de Private Equity. En termes de missions opérationnelles, le cabinet accompagne ses clients notamment sur des problématiques d’organisation, d’amélioration de la performance opérationnelle, de conduite des grands Projets/Programmes, d’intégration post-fusion (PMI) et de réduction des coûts.

www.archeryconsulting.com

AGILEA

L’agilité au service de la performance

Orienté vers l’agilité industrielle et organisationnelle, le cabinet conseil AGILEA a dû faire preuve d’agilité pour surmonter la crise du Covid qui a fortement impacté son activité.

Après avoir effectué un virage à 360 degrés, le consultant est revenu plus fort avec le lancement de la plateforme NEXT : un outil dédié à la performance industrielle qui réunit toutes les connaissances et méthodologies accumulées depuis la création de la société. NEXT propose ainsi à moindre coût à ses utilisateurs d’apprendre à leur rythme et de bénéficier d’aides multiples, que ce soit pour la planification des flux, l’implantation d’atelier, la maîtrise de procédés, l’accélération des flux, la collaboration avec les partenaires externes, la gestion de la demande, … AGILEA emploie 26 personnes.

Outre son laboratoire AGIRE dans lequel elle développe des outils d’aide à la décision, elle est intégrée à un programme de R&D collaboratif via un CORAC réunissant une trentaine d’entreprises autour d’Airbus Atlantic.

www.agilea-group.com

BORRELLY SPRING WASHERS

Expert des ressorts de précision

Créée à Lyon en 1933 par Alexandre Borrelly, l’entreprise Albert Borrelly s’est spécialisée dans l’étude et la conception de ressorts de précision dès les années 1970. Par la suite, cette société familiale n’a jamais cessé d’innover pour produire des rondelles élastiques qui répondent aux températures extrêmes ou aux enjeux d’encombrements réduits, afin de satisfaire les exigences de ses clients dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, du spatial, de l’automobile ou encore du nucléaire.

Pour répondre à ces marchés, Borrelly Spring Washers a choisi d’organiser son Système de Management de la qualité suivant les référentiels ISO 9001 et EN 9100 depuis plus de 20 ans. La société dispose d’un bureau d’étude où sont conçues sur mesure toutes les rondelles spéciales qui viennent compléter une large gamme de produits standards et de précision. Implantée dans la région Lyonnaise, sa production très technique et en constante évolution est entièrement de fabrication française afin de toujours fournir à ses clients les produits les plus performants.

www.borrelly.fr

POWER SYSTEM TECHNOLOGY

Le haut de gamme de l’électronique de puissance

Créée en 2001, Power System Technology compte aujourd’hui 35 collaborateurs et travaille avec des grands groupes industriels, comme Thalès, Safran ou MBDA en France, Indra en Espagne, Bharat en Inde et IAI Elta en Israël. Cette confiance accordée, elle la doit à la haute qualité de ses produits de conversion de puissance pour l’électronique embarquée fabriqués sur un site de production dernier cri. Elle dispose notamment d’un outil de production largement automatisé pour l’intégration de composants électroniques miniatures de pointe, et d’un suivi temps réel des productions en cours pour répondre à leur objectif « zéro papier ».

De plus, Power System Technology a choisi très tôt de participer à la transition énergétique de ses clients. Pour ce faire, elle participe activement au programme européen Clean Sky par exemple, et a obtenu sa certification 14001 dès 2014. Tout nouveau collaborateur partageant l’envie d’innover y est le bienvenu ! Prenez part aux nouveaux challenges technologiques chez Power System Technology : envoyez vos candidatures à team@powersystemtechnology.com .

www.powersystemtechnology.com

MARRIS CONSULTING

« Des Usines, des Hommes & des Résultats »

Marris Consulting est spécialisé depuis plus de 15 ans dans la mise en œuvre de la Théorie des Contraintes qui apporte des solutions simples mais efficaces pour significativement améliorer les performances. Marris Consulting a su développer une expertise dans la mise en oeuvre de cette approche dans le secteur aéronautique, qui représente 40 % de son activité, et aide ainsi depuis des années ses clients, dont Safran, Embraer, Circor et de nombreuses ETI, à relever les défis d’aujourd’hui et de demain : augmenter leurs cadences de production, développer des produits respectueux de l’environnement, et réaliser des projets complexes dans des délais réduits. Marris Consulting intervient également dans de nombreux secteurs d’activité, dont le bio-médical, la pharmaceutique, le luxe, etc. Marris Consulting dispose d’une expérience de plus de 300 missions de transformation d’entreprises industrielles à travers le monde avec 50 % de son activité réalisée à l’international (Mexique, Angleterre, Afrique du Sud, États-Unis, Espagne, …).

www.marris-consulting.com

ALIXPARTNERS

Être en contrôle dans un monde de rupture

Les consultants d’AlixPartners, cabinet international de conseil, sont spécialisés dans la restauration de la performance et la création de valeur à chaque étape de la vie de l’entreprise. AlixPartners intervient sur des situations à fort impact pour ses clients apportant des résultats durables et notables. L’expertise d’AlixPartners couvre un large éventail d’industries, notamment l’aéronautique et la défense, et d’entreprises, qu’elles soient financièrement saines ou en situation délicate. AlixPartners a choisi une approche unique, en travaillant avec des équipes réduites d’experts pour assister les conseils d’administration, les dirigeants, les banques d’investissement et les investisseurs à gérer des situations complexes auxquelles leurs entreprises sont confrontées.

www.alixpartners.com

GETAC

Des solutions informatiques durcies pour la maintenance et la production aéronautique

Getac, un des leaders mondiaux de l’informatique durcie, est reconnu dans le secteur de l’aéronautique pour la fiabilité et la performance de ses solutions. Face aux environnements souvent difficiles : humidité, poussière, amplitude de température, Getac propose des solutions totales incluant tablettes et PC portables durcis mais également softwares et accessoires dédiés pour répondre de façon globale aux besoins de l’industrie aéronautique.

Que ce soit pour la production (montage, assemblage, contrôle) ou pour la maintenance, Getac offre une large gamme de solutions avec les dernières technologies allant de la certification ATEX, aux besoins de connectivité 4G et 5G. Cerise sur le gâteau, les produits Getac sont si robustes que la casse accidentelle est incluse dans la garantie standard.

www.getac.com

2A EXPERT RH

vise le millier de candidats déployés chez ses clients d’ici à cinq ans

Créée en 2012 pour répondre aux besoins du groupe international AAA (Assistance Aéronautique et Aérospatiale), l’agence d’intérim industrie 2 A EXPERT RH qui affiche une belle dynamique, rayonne aujourd’hui dans toute la France avec des implantations au plus près de ses donneurs d’ordres. On la retrouve à Saint-Nazaire, Toulouse, Marseille, Paris, Amiens…

Outre les grands donneurs d’ordre tels que Dassault, Piriou et Isigny Ste Mère, l’agence privilégie aussi les sous-traitants comme Avantis, Aresia, Mecachrome. Forte d’un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, elle gère aujourd’hui un portefeuille de 300 salariés détachés directement chez ses clients. D’ici cinq ans, l’agence devrait atteindre voire dépasser la barre des 1 000 salariés.

www.2a-expertrh.fr

IGE+XAO

Des logiciels pour l’ingénierie électrique des Industries

Basé à Toulouse et présent dans une trentaine de pays, le groupe IGE+XAO est un éditeur logiciel spécialiste du design des systèmes électriques et du PLM électrique au sens large. Son équipe travaille ainsi pour l’ingénierie électrique de PME et grandes entreprises des secteurs du Transport, de l’Industrie, de l’Énergie ou du BTP, par exemple Stellantis, Areva, Alstom ou Airbus.

Le groupe développe une gamme de logiciels SEE de conception assistée par ordinateur (CAO) et de gestion du cycle de vie (PLM), lesquels s’appliquent aux automatismes, process machines et biens d’équipements, câblage embarqué ou distribution d’énergie. Mais il propose aussi une offre complète pour la simulation fonctionnelle des installations électriques depuis le rachat de la société Prosyst. Et depuis le 6 avril 2023, le groupe IGE+XAO a rejoint ETAP, leader mondial des solutions logicielles de conception et d’ingénierie électrique. L’expertise d’IGE+XAO est donc désormais commercialisée sous le nom de marque ETAP, et fait partie d’un large portefeuille de solutions logicielles adapté à l’ensemble du cycle de vie d’un système électrique.

www.ige-xao.com/fr

PwC

accompagne les acteurs aéronautiques dans leur transition énergétique

PwC (55 Mds $ de CA, plus de 333 000 personnes, 756 bureaux dans 158 pays) accompagne les acteurs aéronautiques dans leurs stratégies pour réduire leur impact environnemental. Ainsi, la société travaille depuis 18 mois avec un constructeur d’avions de renommée mondiale pour établir une feuille de route qui permettra in fine à l’industriel de réduire l’empreinte environnementale de la fabrication d’un avion. « Nous avons passé 6 mois pour établir un diagnostic en amont. Aujourd’hui, nous menons des audits site par site au sein des usines. Il ne suffit pas de jouer sur les leviers portant sur l’utilisation de l’hydrogène et de l’électrique embarqués : il faut également travailler sur tout ce qui concourt à la fabrication de l’appareil. La volonté est d’aller vite. Les cibles sont définies et les moyens mis en œuvre par le constructeur sont considérables. » confie Matthieu Lemasson, associé leader du secteur A&D chez PwC France et Afrique Francophone.

Ces 15 dernières années, les activités de PwC France se sont fortement développées sur le secteur Aéronautique & Défense (A&D) notamment via ses offres Conseil. PwC France a développé un centre d’Excellence Aéronautique & Défense articulé entre le Sud-Ouest (Toulouse) et l’Ile de France (Paris) afin d’assurer une proximité avec ses clients du secteur.

www.pwc.fr

MITUTOYO

Leader mondial de la mesure de précision

MITUTOYO, créée en 1934, est devenue grâce à sa dynamique de recherche et développement associée à un outil de production performant le spécialiste mondial de la métrologie dimensionnelle.

Le groupe propose un très large savoir-faire en conception et fabrication de produits de métrologie dimensionnelle dans les gammes suivantes :

Machines de mesure tridimensionnelle

Machines de mesure par analyse d’image

Mesure de forme (état de surface, contour, circularité)

Appareils de mesure optique (projecteurs de profil & microscopie)

Capteurs & systèmes

Testeurs de dureté

Règle de visualisation

Instruments de mesure à main et gestion de données

MITUTOYO propose une gamme très complète de solutions dont elle reste entièrement maître d’œuvre. MITUTOYO France, créé en 1986, dispose, en dehors du siège de Roissy CDG de 5 agences situées à Lyon, Strasbourg, Toulouse, Cluses et Rennes. MITUTOYO offre ainsi un éventail complet de support à partir de ces centres de compétence : support à la vente, sous-traitance de mesure, démonstration, réalisation d’applications, formation et service après-vente…

www.mitutoyo.fr

DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES

Reconnu comme l’un des leaders de la sous-traitance aéronautique à l’échelle internationale

Depuis près de 30 ans, Derichebourg aeronautics services est le partenaire stratégique des acteurs de l’industrie aéronautique & propose son expertise aux constructeurs, loueurs d’avions & compagnies aériennes. Derichebourg aeronautics services a développé une gamme complète de prestations fondées sur un large éventail de savoir-faire, métiers reconnus & attestés par de nombreux agréments & certifications. Il place les préoccupations RSE au coeur de sa stratégie & de ses activités, englobant les dimensions sociales, environnementales et éthiques.

Présent en France, Allemagne, Espagne, Chine, États-Unis & Canada, il intervient tout au long du cycle de l’avion : Engineering, Manufacturing Engineering, Support Qualité, Logistique, Production, Gestion de la navigabilité & Support après-vente.

www.derichebourg-aeroservices.com