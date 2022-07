ADP relève ses objectifs financiers et renoue avec les bénéfices

L'exploitant des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG) prévoit désormais une marge d'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) comprise entre 32% et 37% du chiffre d'affaires en 2022 et 2023, contre une fourchette de 30% à 35% précédemment.

ADP a déjà relevé la semaine dernière ses perspectives de trafic pour l'année, en disant s'attendre à un trafic total compris entre 74% et 84% des niveaux de 2019 dans l'ensemble de son réseau, et entre 72% et 82% des niveaux de 2019 dans les aéroports parisiens.

ADP, qui a été touché début juillet par des grèves à l'aéroport CDG, estime à 13 millions d'euros l'impact de deux accords d'augmentation salariale pour ses employés au second semestre.

Plusieurs compagnies aériennes et aéroports européens ont fait face à des grèves ces dernières semaines, les employés faisant pression pour obtenir des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail.

A Paris, le trafic a augmenté de 249,2% sur un an au cours des six premiers mois de l'année, à 37,5 millions de passagers, ce qui représente 71,6% du trafic de la même période en 2019.

Au total, les aéroports d'ADP ont accueilli 118,2 millions de passagers de janvier à juin, soit une hausse de 134,4% en glissement annuel, soit 71,9% des niveaux antérieurs à la pandémie de COVID-19.

Cette reprise d'activité a porté le résultat net d'ADP à 160 millions d'euros pour le semestre clos en juin, soit plus du double des 78 millions d'euros attendus par les analystes dans le cadre du consensus établi par la société.

(Reportage de Dagmarah Mackos et Augustin Turpin, édité par Bertrand Boucey)