"Adopter les solutions technologiques existantes permettrait de diviser par deux les émissions de GES", explique Céline Guivarch, coautrice du nouveau rapport du Giec

L'Usine Nouvelle.- Le dernier rapport du Giec chiffre les émissions mondiales d’équivalent CO2 en 2019 à 59 gigatonnes. Quelles sont nos chances de rester sous les 1,5°C ?

Céline Guivarch.- Le rapport montre clairement que les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne sont pas sur une trajectoire permettant d’éviter les impacts les plus graves du changement climatique. On observe de plus en plus de mesures dans un grand nombre de pays et de secteurs, y compris à des échelles locales, et nous avons les preuves que ces politiques ont permis de réduire et d’éviter certaines émissions. Mais pas suffisamment : les émissions mondiales restent à la hausse. A peu près +1,3% par an sur la dernière décennie contre +2,3% en moyenne lors de la précédente. La poursuite des politiques et mesures déjà en place aujourd’hui nous amène à une stabilisation à l’horizon 2030 au niveau d’émissions actuel. Selon les contributions nationales issues de l’Accord de Paris, nous serions sur une légère baisse par rapport à aujourd’hui. Alors que les trajectoires modélisées compatibles avec la stabilisation de la température du globe en dessous de 2°C sont caractérisées par des réductions immédiates et soutenues des émissions de GES de 20 à 30 % en 2030, par rapport à leur niveau d’aujourd’hui. Pour rester à 1,5°C, il faut les diviser par deux par rapport à 2019 ! Et pour stabiliser la hausse des températures à 1,5 ou à 2 degrés il faudra de toutes façons atteindre le "zéro émissions nettes" de CO2. En 2050 dans le premier cas et 2070 dans le deuxième.

Donc reste-t-il une chance ?

