ADMC et Germark : le partenariat gagnant pour l’étiquetage

ADMC, le spécialiste français des équipements de contrôle et de traçabilité des emballages, est heureux de vous annoncer son nouveau partenariat avec la société Espagnole GERMARK, spécialisée depuis de nombreuses années dans la fourniture de machines d’étiquetage, avec une large gamme de machines répondant aux exigences des clients (banderolage, recto/verso, temper evident). ADMC assurera la commercialisation et le service technique apportant des réponses probantes aux enjeux de qualité, d’économie et de productivité des industriels.

ADMC, vous propose la nouvelle étiqueteuse pour flacons cylindriques, GERMARK type ROTORING High Speed. Ce système d’étiquetage, tourelle, non-stop à grande vitesse (200 cpm) pour l’industrie pharmaceutique vous permet une application sur différents types de contenants. Ayant une vitesse d’exécution (jusqu’à 200 produits à la minute), la ROTORING High Speed fabriquée par notre partenaire espagnol, est facile d’utilisation. Cette étiqueteuse vous propose de multiples options : impression, l’éjection de produits sans étiquette, bac de collecte des produits étiquetés, détecteur d’étiquettes transparents et bien d’autres…

Acquérir une solution aux côtés d’ADMC, c’est bénéficier d’un accompagnement personnalisé selon votre besoin et la technologie choisie. Le service que nous proposons va bien au-delà de l’intégration et la mise en service. Nos techniciens, très professionnels et à l’affût des solutions que nous proposons, vous forment sur les spécificités et l’utilisation de votre machine. En définitive, le service après-vente et la maintenance sont également assurés par nos soins.

Caractéristiques des produits à étiqueter :

Hauteur : 30 mm – 150 mm

Diamètre : 18 mm - 100 mm

Production vérifiée à 100 %

Marquage et contrôle des mentions variables, avec éjection des étiquettes défectueuses.

Contrôle présence étiquette, avec éjection des flacons défectueux.

Contactez ADMC : 01 60 81 04 23 – www.admcontrole.fr

Contenu proposé par ADMC