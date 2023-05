Adieu Sealed Air, bonjour SEE

C’est désormais officiel : l’américain Sealed Air change de nom pour adopter SEE, qu’il utilisait déjà depuis deux ans, et qui était son sigle boursier. Le groupe d’emballage alimentaire et de protection indique mettre ainsi en avant « une entreprise de solutions axée sur ses marchés et ses clients ».

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]