Adhésifs : Henkel ouvre les portes de son Innovation Center

« Stimuler l'innovation et les technologies, donner vie aux applications et aux produits. » Tels sont les objectifs définis par Carsten Knobel, le p-dg d'Henkel, pour l'Innovation Center (ICD) situé au siège à Düsseldorf (nord-ouest de l'Allemagne), qui a ouvert ses portes, le 31 mai 2023, à un groupe de journalistes. Ce complexe, inauguré en septembre 2022, et dont la construction avait nécessité plus de 130 millions d'euros d'investissement, est spécialement dédié à la division Adhesive Technologies du chimiste de spécialité, qui se partage les ventes à 50/50 avec la division Consumer Brands (Laundry & Beauty Care). Le centre, qui s'étend sur 47 000 m2, repose sur le concept suivant : comprendre les problèmes auxquels les clients font face et réfléchir à des voies de résolution pour faire émerger des solutions. Le but étant ensuite de cocréer des innovations dotées de performances similaires à celles des solutions existantes, mais avec une empreinte carbone plus faible. « Ce type de centre est important, d'abord pour développer des solutions pour les générations futures et pour avoir un impact sur notre société – et pas seulement en termes de business – puis pour se différencier par rapport à la concurrence », explique Carsten Knobel.

Cette branche Adhesive Technologies est bien connue du grand public, notamment à travers ses marques de colles Pritt, Pattex, Loctite ou encore Ceresit. Mais ce sont plutôt des applications industrielles qu'Henkel a choisi de nous présenter, dont on peut citer, entre autres, les marques Loctite, Bonderite, Thermomelt ou encore Teroson. Et de nombreuses innovations sont actuellement en cours de développement au sein de l'ICD, dans les domaines de la mobilité et de l'électronique, de l'emballage et des biens de consommation ainsi que de l'industrie de la construction – trois domaines industriels qui segmentent la branche adhésifs d'Henkel.

L'expérience client au cœur de l'ICD

Plus d'un an et demi après son inauguration, l'établissement de l'ICD s'avère être une stratégie payante pour renforcer et développer les relations de proximité avec les clients, auprès desquels Henkel se veut particulièrement à l'écoute et transparent. « L'avantage dans l'ICD, c'est que le type de discussions change. Avant, nous avions des laboratoires spécifiques avec un seul type d'industrie et moins de technologies. Aujourd'hui, le fait d'avoir tous ces laboratoires dans le même bâtiment nous permet de faire venir un expert spontanément, ce qui change la dynamique de la discussion. Les clients adorent cela », affirme le p-dg.

