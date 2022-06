ADENES recrute des experts

1 900 collaborateurs, dont près de 750 experts terrain et 80 télé-experts, et plus de 350 000 dossiers d’expertises gérés chaque année… ADENES, via Elex, sa principale filiale, est aujourd’hui l’une des sociétés leaders de l’expertise assurantielle en France. Le groupe est notamment reconnu pour son agilité et sa grande réactivité, notamment dans la gestion des sinistres de grande ampleur, grâce à sa capacité à mobiliser rapidement des experts sur le terrain.

Engagé dans une croissance à deux chiffres, avec un chiffre d’affaires l’an dernier de 180 millions d’euros, ce partenaire privilégié du monde de l’assurance cherche à renforcer ses positions partout en France, dans ses 3 filiales, Elex, Vering et 3C.

100 postes à pourvoir

ADENES recrute ses futurs experts, sinistre et IT partout en France. Nul besoin d’être un spécialiste de l’expertise et de l’assurance. Les ingénieurs, en raison de leurs compétences et de leur agilité, sont particulièrement prisés, également ceux qui viennent de l’industrie.

Le groupe souhaite également étoffer les compétences de sa DSI basée à Lyon, pour accélérer la transformation de son modèle, afin de le rendre toujours plus résilient et agile. Dans ce cadre, ce sont des développeurs qui sont prioritairement recherchés.

Les candidats doivent faire preuve de technicité, mais aussi d’empathie, de pédagogie et de disponibilité. De formation architecte, ingénieur BTP ou titulaire d’un BTS Assurance, ils doivent se sentir en accord avec les valeurs du groupe : innovation, humanité, intégrité, créativité, excellence métier, passion client et esprit d’équipe.

Formation continue et qualité de vie au travail

Le groupe accompagne ses collaborateurs tout au long de leur carrière, en leur proposant de la formation continue et des certifications professionnelles. Ils peuvent ainsi progresser et profiter de belles opportunités d’évolution et d’une grande mobilité, en France comme en Europe.

ADENES attache aussi beaucoup d’importance à la Qualité de Vie au Travail. Les collaborateurs sont détachés au sein de petites équipes constituées en région où l’écoute, la prise de risques et l’autonomie sont encouragées. Le groupe anime l’ensemble de son écosystème via des actions collectives (challenges sportifs, notamment). Il orchestre également toute l’année une politique RH autour du bien-être au travail (séances de sport en live, cours de yoga…) et met l’accent sur l’intégration des travailleurs handicapés, ainsi que sur le respect de la parité (index égalité 84/100).

En rejoignant ADENES, les candidats s’engagent dans une société qui place l’épanouissement de ses collaborateurs au même niveau que la satisfaction de ses clients.

« Un métier passionnant »

Clément Gay, directeur de la région Ile-de-France pour Elex, filiale d’ADENES

A 49 ans, Clément Gay est directeur de la région Ile-de-France pour Elex, filiale d’ADENES. Rien pourtant ne prédisposait cet ingénieur électronique et télécommunications à travailler dans le monde de l’assurance. « J’ai travaillé chez France Télécom, Altran, Renault. J’ai été chargé de projet, ingénieur d’affaires, manager. Je ne suis ni du monde de l’assurance, ni de l’expertise, ni du bâtiment. Mais, comme beaucoup d’expert ! ».

C’est un ami ingénieur qui lui fait découvrir le métier d’expert. « Je cherchais un métier lié aux services, qui ne puisse pas être externalisé et où l’âge ne deviendrait pas un handicap mais serait au contraire un atout », explique cet ingénieur.

Il a 38 ans lorsqu’il rencontre les dirigeants d’Elex, la filiale d’ADENES. « J’ai appris un nouveau métier, expert, en partant de la base. Ils m’avaient promis une évolution rapide. Cela a été le cas ». Très vite, l’ingénieur gravit les échelons. En 2017, il passe et obtient la certification Expert certifié généraliste.

Désormais directeur de la région Ile-de-France, il recrute à son tour des experts. « Nous avons beaucoup d’ingénieurs qui viennent de l’industrie et du bâtiment. Ce sont des profils très intéressants. Ils ont des compétences et une vrai agilité ». Clément Gay le reconnaît. « Les premières années ont nécessité un fort investissement professionnel et un effort financier conséquent. Mais je ne regrette rien. Aujourd’hui, je fais un métier qui me passionne et je gagne très bien ma vie ».