AddUp ambitionne d’être le leader français de l’impression 3D métallique

Quelle est l’histoire du groupe Addup, en quelques mots ?

Le groupe Michelin, leader mondial de l’industrie du pneumatique, est l’un des premiers industriels à avoir déployé la fabrication additive pour la production de pièces de série. Cette technologie lui a permis de développer des solutions innovantes dans le domaine des moules de cuisson et des lamelles associées amenant des décalages de performance inatteignables par les technologies classiques. Michelin réalise aujourd’hui plus de 100 000 lamelles par an dans son atelier automatisé à Clermont-Ferrand. En 2016, Michelin s’associe à Fives, entreprise spécialisée dans l’élaboration de machines complexes pour l’industrie. AddUp est créée.

En 2018, AddUp acquiert Poly Shape, producteur de pièces en fabrication additive métallique, et BeAM, leader dans la conception de machines de technologie dépôt d’énergie dirigé (DED). L’offre d’AddUp, unique sur le marché, intègre donc la vente de machines couvrant les deux technologies dominantes du marché d’impression 3D métal.

Quelles sont aujourd’hui vos principales industries clientes ?

Nous accompagnons les industriels à toutes les étapes, de la conception de pièces à la production, jusqu’au post-traitement dans l’aérospatial, l’aéronautique, la défense, le médical, l’énergie, le luxe, les sports mécaniques… Dans le médical, nos machines produisent des prothèses ; dans le sport automobile, des pièces pour moteur ou des pièces de structure ; pour l’automobile, des pièces pour aménagement intérieur ; dans l’aérospatial, des éléments d’antennes pour satellites. Les pièces ainsi produites sont plus économes en matière, plus performantes en développant des designs de pièces avec des réductions de masse très significatives.

Votre actualité phare en 2021 ?

Notre nouvelle machine FormUp 350, lancée en 2021, intègre le retour d’expérience de la première génération de machines depuis 2016. Cette machine répond aux exigences du monde industriel, à savoir une maîtrise des risques sécurité (HSE) avec un module d’approvisionnement poudre complètement autonome, une capacité à s’adapter aux exigences fonctionnelles des clients, en particulier la capacité de cette machine à réaliser des pièces en poudre fine et poudre moyenne, et une interopérabilité favorisant l’intégration de cette machine métallique dans les environnements de nos clients, et des possibilités d’évolution de performance significatives.

Notre deuxième actualité est l’accélération de notre développement en termes de producteur de pièces avec une base installée de 40 machines en Europe et la création d’un atelier aux USA qui comprendra dans un premier temps six machines à Cincinnati.

