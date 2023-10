ADDIMADOUR : Une approche globale pour intégrer la fabrication additive au cœur des usines

Addimadour, dont le cœur de métier est la production de pièce métallique de grande dimension (> 1 m x 1 m x 1 m), s’appuie sur les futurs ingénieurs de l’ESTIA, l’École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées de Bidart, pour mettre en œuvre les moyens de fabrication et de réparation.

« L’objectif est de garantir que les pièces fabriquées seront bonnes dès la mise en service des procédés. En complémentarité avec l’utilisation des machines 3D, il faut développer l’instrumentation, les moyens robotisés ainsi que les méthodologies de contrôle et de suivi de production » résume Pierre Michaud, le responsable.

Diversifiation vers l’outillage et le transport

Orientée jusqu’à présent vers l’aérospatial et l’aéronautique, Addimadour se tourne désormais vers d’autres secteurs tels que ceux de l’outillage, du transport ferroviaire et de l’énergie. « Ce sont des marchés en croissance où la FA de grande dimension trouve son sens. » La plateforme qui mobilise en permanence une dizaine d’ingénieurs multi-métiers est utilisée par les étudiants de l’ESTIA ainsi que par les start-up de la filière.

Addimadour est positionnée sur 3 procédés : le WAAM directement dérivé du soudage, qui consiste à générer un arc électrique entre un substrat et un fil métallique pour former un cordon et le WLAM qui consiste à fondre par laser un fil de métal, afin de constituer un dépôt dont les dimensions sont complètement maîtrisées, et enfin le DED-LP qui consiste à faire fondre de la poudre pour former directement un dépôt sur un substrat en utilisant un laser dans une machine 5 axes. « Avec le WAAM nous en sommes à des débuts de réflexion d’industrialisation. À savoir comment être plus efficace, plus efficient et plus économe. Tandis qu’avec le WLAM, nous développons de l’instrumentation, du monitoring pour rendre le processus plus robuste et répétable quels que soient le matériau et la géométrie ».

www.compositadour.com/expertises/nos-expertises-fabrication-additive

