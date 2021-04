Addimadour - L’excellence dans l’impression 3D Métal de grande dimension, n’a pas de limite…

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Connue pour sa formation d’excellence, L’ESTIA, l’Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, basée à Bidart, au Pays basque, développe et anime depuis 2017 Addimadour, une plateforme aussi innovante que performante de transfert de technologies. Dotée d’un parc très complet de machines de fabrication additive sur les technologies DED (Directed Energy Deposition) tels que des robots de dépôt de fil à fusion par arc électrique, robot de dépôt de fil par fusion laser, mais aussi machine de dépôt de poudre grande dimension du fabricant français BeAM, Addimadour rime avec performance industrielle et recherche avancée.

Vers des pièces de très grande dimension

Afin de répondre aux demandes des industriels de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’industrie, Addimadour s’est spécialisée dans la fabrication additive métallique, dédiée aux pièces de grandes dimensions (> 1 m x 1 m x 1 m). Son objectif est désormais l’élaboration de pièces de très grandes dimensions qui pourront aller jusqu’à une hauteur ou longueur de plusieurs mètres.

La plateforme est également en train de renforcer son axe composite pour proposer des imprimantes 3D capables d’offrir l’hybridation de technologies et de matériaux composites. Ce projet, actuellement à l’étape de la démonstration technique devrait rapidement être transféré en production.

Projet Additool

Enfin, pour promouvoir le développement et la diffusion de technologies de fabrication additive métallique dans le secteur de l’outillage industriel, Addimadour s’est lancée, sous l’égide d’un financement européen (Interreg-SUDOE), avec une dizaine de partenaires et institutions espagnoles, françaises et portugaises dans le projet Additool. Outre des études ou des programmes de formations pour étudiants, quatre démonstrateurs utilisant différentes technologies seront à termes développés pour aider les entreprises à acquérir de nouvelles compétences sur le sujet.

www.compositadour.estia.fr

www.estia.fr