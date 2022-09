ADDI-DATA : Quand l’intelligence artificielle se met au service du contrôle qualité

En quoi consiste votre solution ?

Anthony Ohlmann : Nous avons développé le progiciel MSX-AIRIS dans l’optique de fournir à nos clients une plateforme d’intelligence artificielle pour la vision industrielle qui soit à la fois simple et complète. L’administration du système est facilitée grâce aux interfaces utilisateurs sur navigateur web et application mobile. Déployable sur des cibles en edge computing pour minimiser les latences, la runtime MSX-AIRIS est optimisée pour l’exécution sur plusieurs caméras d’algorithmes de vision 2D et 3D, ainsi que d’inférences de Deep Learning.

Notre solution actuelle permet une personnalisation poussée des algorithmes, via des outils de développement multi-plateforme (Windows, Linux et macOS) et un SDK de vision. Nous lancerons à l’automne 2022 une nouvelle version de notre plateforme, permettant la mise en place de solutions de Deep Learning sans écrire une seule ligne de code.

Cette nouvelle fonctionnalité simplifie l’ensemble du processus : depuis l’acquisition des données de production jusqu’au déploiement sur la runtime, en passant par la préparation du jeu de données et la phase d’entrainement des modèles. Nos clients bénéficieront ainsi de nouvelles fonctionnalités - jusqu’alors uniquement disponibles via des plateformes Cloud - sur leurs serveurs edge, offrant ainsi de nouvelles perspectives d’évolutions pour leurs cas d’usage. Les algorithmes déployés s’interfaceront aisément avec l’environnement industriel existant, grâce à l’intégration native et sécurisée des protocoles OPC UA et MQTT.

Nous commercialisons également notre plateforme logicielle sous forme d’une Appliance prête à l’emploi, le MSX-AI-5000.

À quels besoins répond-elle ?

Anthony Ohlmann : Pour faire face aux différents défi s de l’industrie de demain, nos clients cherchent à optimiser l’ensemble des processus mis en œuvre au sein de leurs usines avec des solutions simples d’emploi, pérennes et versatiles.

En réponse à cette demande, nous avons développé la nouvelle version de notre plateforme, garantissant une évolutivité et une facilité d’utilisation sans égal. Cette mise à jour permettra par exemple l’ajout de nouvelles références de pièces ou typologies de défauts, sans expertise en Deep Learning.

En termes de plus-value ?

Anthony Ohlmann : Le déploiement de solutions d’intelligence artificielle permet d’apporter une réelle plus-value pour les cas d’usages les plus complexes et permet par exemple de traiter les contraintes suivantes : présence de reflets ou d’ombres, interactions d’opérateurs dans le champ de contrôle et contrôle d’assemblage à faible contraste (composant noir sur pièce noire).

La polyvalence du MSX-AIRIS permet d’adresser un grand nombre de cas d’usages de contrôle qualité par vision : inspection de surface, contrôle d’assemblage ou encore mesure dimensionnelle. Sur cette base, ADDIDATA a notamment développé une méthode intelligente de mesure de cotations, en tenant compte des plis, pour l’industrie du textile : après une phase de détection automatique des différents points de mesures, nous effectuons une mesure géodésique le long d’une surface courbe.

Pourquoi s’adresser à vous ?

Anthony Ohlmann : Parce que notre offre de services est complète : étude de faisabilité technique pour les cas d’usages les plus complexes, qualification de la performance des modèles d’intelligence artificielle selon des normes ISO et VDMA, conception de solutions 100 % automatisées pour le contrôle par vision, ou encore accompagnement lors de la mise en production et support technique après-vente.

contact@addi-data.com

www.addi-data.com

Contenu proposé par ADDI-DATA